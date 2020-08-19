Добровольцы составят первую в России народную карту доступности городской среды. Акция пройдёт в 20 городах, включая Петербург

В России стартовал проект «Доступный город», в ходе которого будет составлена первая народная карта доступности городской среды, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь тем, кто передвигается на инвалидных колясках.



Сама акция пройдёт 29 августа в 20 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск, Калининград и др. Принять в ней участие могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Доступный город».



После регистрации добровольцы получат задание с городским маршрутом, на котором организаторы предложат оценить кафе, кинотеатры, музеи и магазины по четырём критериям доступности для маломобильных граждан. Необходимо будет сфотографировать здания, загрузить фото в «Яндекс.Карты» и оставить отзыв. Собранная информация будет отображаться на народной карте, на основе которой люди с ОВЗ смогут в дальнейшем выбрать удобный маршрут.

