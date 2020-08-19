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19.08.2020 14:59
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Добровольцы составят первую в России народную карту доступности городской среды. Акция пройдёт в 20 городах, включая Петербург

В России стартовал проект «Доступный город», в ходе которого будет составлена первая народная карта доступности городской среды, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь тем, кто передвигается на инвалидных колясках.

Сама акция пройдёт 29 августа в 20 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск, Калининград и др. Принять в ней участие могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Доступный город».

После регистрации добровольцы получат задание с городским маршрутом, на котором организаторы предложат оценить кафе, кинотеатры, музеи и магазины по четырём критериям доступности для маломобильных граждан. Необходимо будет сфотографировать здания, загрузить фото в «Яндекс.Карты» и оставить отзыв. Собранная информация будет отображаться на народной карте, на основе которой люди с ОВЗ смогут в дальнейшем выбрать удобный маршрут.

Основная задача проекта — сформировать у пользователей привычку публиковать такие данные постоянно. По словам организаторов, проект должен также стать хорошим источником информации для органов власти, заботящихся о развитии доступной среды. А двадцать первых городов-участников — только начало, предполагается, что в дальнейшем проект распространится на все регионы России. Следующий старт всероссийского квеста возможен уже весной 2021 года.

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Комментарии (1)

AP-SPb
Не то оценивать собираются. Для людей с ограниченными возможностями основная проблема не в кафе или магазин зайти, у них основная проблема из своей парадной выйти.
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