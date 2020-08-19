Жириновскому в «Лефортово» вместо Фургала показали пустую камеру. Он потребовал увольнения начальника СИЗО

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в московский следственный изолятор «Лефортово», чтобы посетить арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако вместо однопартийца ему показали пустую камеру. Информация об этом опубликована в его официальном Telegram-канале.



«Осуществлена провокация, нам показали не Фургала, а пустую камеру. Нас часто упрекают, чего вы там сидите в Думе. Мы законы принимаем, но их не исполняют! Закон 103 о содержании под стражей даёт нам право посещать СИЗО без препятствия. Такое же право даёт нам закон о статусе депутата. Требуем немедленно отстранить начальника СИЗО «Лефортово» Ромашина», — говорится в сообщении, опубликованном 19 августа.