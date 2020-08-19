Жириновскому в «Лефортово» вместо Фургала показали пустую камеру. Он потребовал увольнения начальника СИЗО
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в московский следственный изолятор «Лефортово», чтобы посетить арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако вместо однопартийца ему показали пустую камеру. Информация об этом опубликована в его официальном Telegram-канале.
«Осуществлена провокация, нам показали не Фургала, а пустую камеру. Нас часто упрекают, чего вы там сидите в Думе. Мы законы принимаем, но их не исполняют! Закон 103 о содержании под стражей даёт нам право посещать СИЗО без препятствия. Такое же право даёт нам закон о статусе депутата. Требуем немедленно отстранить начальника СИЗО «Лефортово» Ромашина», — говорится в сообщении, опубликованном 19 августа.
Ранее в том же Telegram-канале появилась информация, согласно которой следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Такой ответ те якобы получили от начальника «Лефортово».
«Хотим напомнить, что начальник СИЗО подчиняется не следователю, а закону, в котором четко написано, что депутаты беспрепятственно посещают СИЗО. Если нам в этом праве будет отказано, мы будем квалифицировать это как грубейшее нарушение закона и потребуем уволить с работы начальника «Лефортово», — ещё утром предостерегли руководителя изолятора его высокопоставленные посетители.
Сергея Фургала арестовали по уголовному делу об организации убийств предпринимателей в начале «нулевых» и уволили с поста главы региона с формулировкой «в связи с утратой доверия». Жители Хабаровского края выразили протест произошедшему. Митинги продолжаются уже больше месяца. Врио губернатора назначили депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.
Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили временного руководителя, попросив их дать ему шанс.