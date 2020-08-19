«С митингующими мы разберемся». Лукашенко попросил рабочих «не прятать глаза в асфальт» и заявил, что «предпринимаются атаки на членов правительства»
Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа заявил, что в Белоруссии остаются «сложности в плане общественно-политической ситуации». Об этом сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, больше всего его беспокойство вызывают угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ и даже членов правительства.
«Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — заявил Лукашенко.
В Белоруссии продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях страны — от «Беларуськалия» до МТЗ, МАЗа и других. К проходным приходят протестующие поддержать забастовщиков. Судя по видео, которые публиковали ранее в соцсетях, рабочих они не осуждают, а только призывают к забастовке.
Утром 19 августа впервые за последние дни ОМОН в Белоруссии вновь начал задерживать протестующих — в том числе возле проходной Минского тракторного завода.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.