«С митингующими мы разберемся». Лукашенко попросил рабочих «не прятать глаза в асфальт» и заявил, что «предпринимаются атаки на членов правительства»

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа заявил, что в Белоруссии остаются «сложности в плане общественно-политической ситуации». Об этом сообщает БелТА.



По словам Лукашенко, больше всего его беспокойство вызывают угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ и даже членов правительства.



«Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — заявил Лукашенко.

