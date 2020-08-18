«Кузя далеко не ушел». В ярославском аэропорту ищут кота, который не хотел лететь в Петербург

В ярославском аэропорту «Туношна» сутки ищут кота, который смог вырваться из переноски и убежать после того, как его пытались поместить в багаж. Его хозяйка, петербургская студентка, рассказала «Фонтанке», как это произошло.

По словам Анастасии, три недели назад вместе с молодым человеком и котом Кузей она приехала на поезде в Ростов к бабушке. Обратно решили возвращаться на самолете.

«Кузя у нас появился два года назад. И это было его первое путешествие. До этого мы только ездили вместе с ним в область. Он спокойный и никогда не проявлял агрессии», — рассказывает девушка.

17 августа в аэропорт «Туношна» пара с котом приехала за три часа до рейса, который должен был вылететь в Петербург около 14 часов. Прошла все предполетные проверки, а также получила уверения сотрудника аэропорта в том, что клетка с Кузей проходит по габаритам для того, чтобы находиться в салоне.

Перед трапом девушку остановила представитель компании-перевозчика S7.

«Она стала громко мне выговаривать, что клетка не пройдет по габаритам для салона. Мы даже поднялись по трапу. Нас не пустили внутрь, а клетку стали пытаться впихнуть рядом с нашими сиденьями. Потом сказали, что нет — не проходит. И предложили два варианта — пропустить рейс или сдать в багаж клетку, хотя пассажиры с передних рядов, где больше места, готовы были приютить Кузю», — уверяет Анастасия.

Рейсы в Петербург из Ярославля летают раз в три дня, и молодая пара выложила крупную для них сумму на билеты. Поэтому решили лететь, а кота переместить в багажное отделение.

Однако уже через пару минут после того, как девушка села на место, её попросили выйти. У трапа сотрудница S7 показала ей окровавленный палец и пустую клетку, заявив, что кот сбежал. Кузя смог выбить пластиковую дверцу и буквально спрыгнул, оттолкнувшись от шасси самолета.

