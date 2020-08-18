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18.08.2020 16:24
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Сечин рассказал Путину, что «Роснефть» подготовила обсерваторы для 17 тысяч вахтовиков

«Роснефть» локализовала распространение COVID-19 на добывающих промыслах, заявил председатель правления нефтяной компании Игорь Сечин.

«Компания разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В местах вахтовой работы развёрнуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тысяч работников, заезжающих на вахту, а также 332 изолятора, где проводится тестирование на COVID-19. Постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки во всех вахтовых посёлках позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах компании», — сказал он 18 августа на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Еще в начале пандемии большинство компаний нефтегазового комплекса для бесперебойной работы добывающих предприятий и снижения риска распространения коронавируса продлили вахты с 28 дней до двух-трех месяцев.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Даёшь нефтяной беломорканал в ЕС!
kagemusha
Чо чо?) Гулаги снова в деле?
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