Сечин рассказал Путину, что «Роснефть» подготовила обсерваторы для 17 тысяч вахтовиков
«Роснефть» локализовала распространение COVID-19 на добывающих промыслах, заявил председатель правления нефтяной компании Игорь Сечин.
«Компания разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В местах вахтовой работы развёрнуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тысяч работников, заезжающих на вахту, а также 332 изолятора, где проводится тестирование на COVID-19. Постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки во всех вахтовых посёлках позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах компании», — сказал он 18 августа на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Еще в начале пандемии большинство компаний нефтегазового комплекса для бесперебойной работы добывающих предприятий и снижения риска распространения коронавируса продлили вахты с 28 дней до двух-трех месяцев.