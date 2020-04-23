Минтруда предложило отправлять вахтовиков работать на полгода, пока не кончится пандемия

Как сообщает министерство на своём сайте, в период борьбы с коронавирусной инфекцией предложено ввести обсервацию перед началом вахты, а также разрешить по согласованию с работником увеличивать при необходимости максимальную продолжительность вахты. Соответствующий проект постановления правительства России подготовлен ведомством.

Министерство труда и социальной защиты населения РФ 23 апреля предложило разрешить продлевать на непрерывных производствах сроки вахты с трёх до шести месяцев с согласия работников.

«В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты предлагается разрешить увеличивать до 6 месяцев по согласованию с работником. Это позволит не останавливать производство, если у сменного работника во время обсервации выявлено заболевание», — передал через пресс-службу глава Минтруда Антон Котяков.



После продления вахты продолжительность ежедневной смены, продолжительность междусменного отдыха работников и число дней еженедельного отдыха остается без изменений, уточнили в ведомстве. Работодателям также рекомендуется обеспечивать вахтовиков средствами профилактики от коронавируса.



Большинство компаний нефтегазового комплекса для бесперебойной работы добывающих предприятий и снижения риска распространения коронавируса продлили вахты с 28 дней до двух-трех месяцев.

