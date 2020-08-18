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18.08.2020 14:12
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Пошли на спад. В России рекордно подешевела стоимость кредитов

Ставки по кредитам наличными, по предварительным данным экспертов, в июле снизились до исторического минимума и составили 16,1 % годовых.

Как сообщает «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) 17 августа, в июле банки выдали 1,2 млн кредитов наличными, что на 11 % превысило показатели прошлого месяца и на 17 % оказалось ниже результатов июля 2019 года. При этом общий объем займов вырос по сравнению с июнем на 10 % — до 409 млрд рублей, но все равно оказался на 2 % меньше, чем в июле 2019-го.

«Выдачи кредитов наличными пока еще не вернулись к показателям прошлого года, — отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович. — При этом по количеству выдач кредитование восстанавливается медленнее, чем по объему предоставленных гражданам средств».

По данным экспертов ОКБ, в июле полная стоимость кредита (ПСК) понизилась до 16,1 % годовых. Для сравнения, в январе 2020 года она составляла 16,7 %, в апреле и мае — 16,5 %.

Как подчеркнул Александрович, банки снижают ставки за счет того, что выдают кредиты преимущественно заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом и на более крупные суммы. Кроме того, отмечает эксперт, уменьшение ПСК связано с очередным снижением ЦБ ключевой ставки.

«С одной стороны, Банк России, понижая ключевую ставку, неизменно толкает вниз и ставки по банковским кредитам, будь то ипотека, необеспеченные потребительские кредиты или кредитные карты, — рассказал «Ведомостям» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. — С другой — кредитные учреждения и в силу высокой конкуренции, и в силу контроля со стороны регулятора последовательно снижают всевозможные комиссии и сборы, которые еще не так давно были весомой частью большинства потребительских кредитов».

Петербургские банки выдали в июле 30,7 тыс. кредитов — это на 22 % меньше, чем в июле 2019-го, и на 7 % выше показателей прошлого месяца. Общий объем выданных кредитов наличными составил 15 млрд рублей, следует из данных ОКБ.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Откровенный грабеж населения. Депозиты под 3%, а кредиты под 16!!! Когда же путинские министры-капиталисты нажрутся?
Агроном аэродрома
Ну, после депозитов под 3% могут себе позволить и кредиты под 16%..
Castor Troy
Это конечно как бы неплохо, но все равно, даже 10% годовых это объективно дофига, т.к. разумная ставка должна быть процентов 4-6 (средний % роста предприятий в странах 1-го мира).
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