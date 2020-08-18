В России маски стали покупать в алкомаркетах чаще, чем пиво и водку

Алкомаркеты в июле больше всего продали медицинских масок. В профильной для них категории лидирует пиво. А водка даже не в топ-50.



Как пишет 18 августа РБК со ссылкой на исследование «ЧекСкан Research», эксперты изучили 130 тысяч чеков в сетях «Красное & Белое» и «Бристоль» во всех федеральных округах России. И выяснили, что абсолютным лидером продаж является пиво, которое на протяжении всех семи месяцев занимало верхние строчки. А такой традиционный напиток, как водка, не вошел даже в топ-50.

