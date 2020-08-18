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18.08.2020 12:37
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В России маски стали покупать в алкомаркетах чаще, чем пиво и водку

Алкомаркеты в июле больше всего продали медицинских масок. В профильной для них категории лидирует пиво. А водка даже не в топ-50.

Как пишет 18 августа РБК со ссылкой на исследование «ЧекСкан Research», эксперты изучили 130 тысяч чеков в сетях «Красное & Белое» и «Бристоль» во всех федеральных округах России. И выяснили, что абсолютным лидером продаж является пиво, которое на протяжении всех семи месяцев занимало верхние строчки. А такой традиционный напиток, как водка, не вошел даже в топ-50.

Но с учетом неалкогольных товаров в июле лидером продаж в «Красном & Белом» стала одноразовая маска, обогнавшая даже пивную продукцию. В «Бристоле» в июле она также вошла в топ-5, однако стать лидером не смогла, уступив первые места пивной продукции. Исключением стал Уральский Федеральный округ, где в прошлом месяце пиво проиграло лидерство в топ-3 не только маскам, но и сигаретам.

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Комментарии (3)

Litl_m
В КиБ маски от 50 штук 5 руб, найдите магаз, который торгует по такой же цене!
saigmi
Просто они продаются 50 шт. за 260 руб., а не по 30 руб. за шт.
efela
Счетоводы, блин. Если маски продаются в упаковке по 10 шт., то понятно, что в штуках они будут в лидерах продаж.
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