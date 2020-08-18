В Совфеде пояснили, при каких условиях может быть принято решение о новых выплатах на детей до 16 лет

Будет ли правительство России в августе проводить выплаты на детей до 16 лет, пока не решено. Это зависит от соглашения ряда инстанций, включая социальный блок, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Как передаёт 18 августа РИА «Новости», по словам сенатора, решение может быть принято после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина с Дальнего Востока.

«Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — отметил Рязанский в беседе с Nation News.