В Совфеде пояснили, при каких условиях может быть принято решение о новых выплатах на детей до 16 лет
Будет ли правительство России в августе проводить выплаты на детей до 16 лет, пока не решено. Это зависит от соглашения ряда инстанций, включая социальный блок, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Как передаёт 18 августа РИА «Новости», по словам сенатора, решение может быть принято после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина с Дальнего Востока.
«Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — отметил Рязанский в беседе с Nation News.
Последнее слово, вероятно, будет за Минфином. «В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали, и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату, — объяснил сенатор. — Поэтому нужно дождаться».
Июльские выплаты на детей до 16 лет, по данным Минтруда, перечислены родителям 26 миллионов детей. Те, кто ещё не подал соответствующее заявление, могут это сделать: данная мера поддержки сохраняется до 1 октября.