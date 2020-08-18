Лето в Санкт-Петербурге разгорается, спасибо антициклону. Температура набирает по градусу в день, и только по ночам уже холодно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью была 11-13 градусов, а в окрестностях местами до плюс 8. Днём воздух прогреется до 20-22 градусов.

Сегодня нетипичное 18 августа. За 57-летнюю историю погодных наблюдений в этот день чаще всего бывает паcмурно, хотя и без осадков, температура колеблется от 10 до 22 градусов. Самое холодное 18 августа зафиксировано в 1969 году, когда дневной минимум составил плюс 4, а самое тёплое – в 1990 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».