Беглов: «Вирус не отступил, не забывайте носить маски»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь обратился к петербуржцам с просьбой носить маски. Вирус никуда не делся, заявил градоначальник.

«Эпидемия продолжается. Но город постепенно возвращается к обычной жизни, — отметил Беглов 17 августа в эфире «Радио России». — Жизнь продолжается, но прошу вас не забывать, что вирус не отступил. Не забывайте носить маски в общественных местах. Берегите себя».

Напомним, что губернатор поручил главам районов усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе, в общественных организациях и транспорте. Также он лично ездил по торговым центрам.