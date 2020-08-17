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17.08.2020 18:32
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Беглов: «Вирус не отступил, не забывайте носить маски»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь обратился к петербуржцам с просьбой носить маски. Вирус никуда не делся, заявил градоначальник.

«Эпидемия продолжается. Но город постепенно возвращается к обычной жизни, — отметил Беглов 17 августа в эфире «Радио России». — Жизнь продолжается, но прошу вас не забывать, что вирус не отступил. Не забывайте носить маски в общественных местах. Берегите себя».

Напомним, что губернатор поручил главам районов усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе, в общественных организациях и транспорте. Также он лично ездил по торговым центрам.

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Комментарии (7)

kuk-vasyusha
Похоже у него заело что то!
Strelets 77
Следуем разумным правилам, соблюдает дистанцию, в первую очередь. Все в порядке!
Ганс-Дитрих Геншер
идиотизм не отступил, продолжайте следовать тупым требованиям
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