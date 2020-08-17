Мировые бренды отказались от рекламы на белорусском госТВ

Большие международные компании начали отказываться от контрактов на рекламу на государственных белорусских телеканалах. Об этом 17 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал Marketing.by.
«Как сообщили редакции Marketing.by игроки рекламного рынка, многие компании уже сняли рекламу с государственных телеканалов. В том числе крупные международные рекламодатели — Danone, Nestle и другие», — сообщает издание.
Информацию подтверждают и рекламные агентства, которые представляют межунардных игроков в республике.
«Но это заняло определенное время, начиная с прошлой недели, потому что телевидение не снимает рекламу сразу, это занимает несколько дней, особенно если это крупный клиент», — заявил руководитель Vondel/Hepta Александр Василевич.
Часть сотрудников белорусских государственных каналов присоединились к забастовке предприятий, которая развернулась в последние дни, после того как были озвучены результаты голосования на президентских выборах, отдавших победу действующему президенту Александру Лукашенко. Он занимает свой пост последние 26 лет.