Мировые бренды отказались от рекламы на белорусском госТВ

Большие международные компании начали отказываться от контрактов на рекламу на государственных белорусских телеканалах. Об этом 17 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал Marketing.by.



«Как сообщили редакции Marketing.by игроки рекламного рынка, многие компании уже сняли рекламу с государственных телеканалов. В том числе крупные международные рекламодатели — Danone, Nestle и другие», — сообщает издание.



Информацию подтверждают и рекламные агентства, которые представляют межунардных игроков в республике.

