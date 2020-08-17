13 белорусских гандболистов обратились к сотрудникам силовых ведомств своей страны по поводу жесткого обращения с соотечественниками. Видеоролик опубликован на Youtube в понедельник, 17 августа.

«Сцены жесткого избиения невооруженного народа, издевательства над народом, издевательства над женщинами на глазах их детей, неуважение старших. На это ли вы, представители силовых структур и охраны правопорядка, присягали священной клятвой? Какого врага вы видите в глазах своего брата? Мы обращаемся к представителям всех силовых структур. Мы призываем остановить насилие и издевательства над задержанными и мирными протестующими. Не исполняйте преступные приказы! У вас есть выбор. Мужественно и честно сделайте шаг в сторону добра и справедливости», — заявили гандболисты.



Ранее другие спортсмены Белоруссии сделали подобные заявления. В частности, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко и 14-кратный призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Мелитина Станюта. Кроме того, нападающий ЦСКА и сборной Белоруссии Илья Шкурин отказался выступать за свою национальную команду, пока Лукашенко будет руководить страной.

