«Не исполняйте преступные приказы!» Белорусские гандболисты записали обращение к силовикам
13 белорусских гандболистов обратились к сотрудникам силовых ведомств своей страны по поводу жесткого обращения с соотечественниками. Видеоролик опубликован на Youtube в понедельник, 17 августа.
В нем приняли участие гандболисты Анна Ящук («Малага», Испания), Алексей Хадкевич («Базель», Швейцария), Ирина Дронова («Гомель», Белоруссия), Павел Мискевич («Заря Каспия», Россия), Карина Ежикова («Астраханочка», Россия), Владислав Кулеш («Виве», Польша), Виктория Шамановская («Лада», Россия), Валентина Нестерук («Люблин», Польша), Александр Бушков («Гурник», Польша), Екатерина Ноздрина-Плотницкая, Анастасия Лобач («Гомель», Белоруссия), Артур Карвацкий («Базель», Швейцария), Наталья Котина («Гомель», Белоруссия).
«Сцены жесткого избиения невооруженного народа, издевательства над народом, издевательства над женщинами на глазах их детей, неуважение старших. На это ли вы, представители силовых структур и охраны правопорядка, присягали священной клятвой? Какого врага вы видите в глазах своего брата? Мы обращаемся к представителям всех силовых структур. Мы призываем остановить насилие и издевательства над задержанными и мирными протестующими. Не исполняйте преступные приказы! У вас есть выбор. Мужественно и честно сделайте шаг в сторону добра и справедливости», — заявили гандболисты.
Ранее другие спортсмены Белоруссии сделали подобные заявления. В частности, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко и 14-кратный призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Мелитина Станюта. Кроме того, нападающий ЦСКА и сборной Белоруссии Илья Шкурин отказался выступать за свою национальную команду, пока Лукашенко будет руководить страной.