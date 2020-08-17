FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 12:40
6
Печать

«Запрос является избыточным». После публикации «Фонтанки» чиновники Смольного лично вручили петербурженке знак «Жителю блокадного Ленинграда»

После бюрократической неразберихи 89-летней петербурженке Валентине Карповой вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом «Фонтанке» рассказала её племянница Валентина Хаперская 17 августа.

Валентина Карпова ещё в 1990-е пыталась получить знак «Жителю блокадного Ленинграда», однако в документах оказались старое и новое названия улицы. Чиновники сочли их разными адресами и отказали. Спустя 30 лет бюрократический ребус попробовала решить тёзка и племянница пенсионерки Валентина Хаперская. Она столкнулась с аналогичной проблемой. После публикации «Фонтанки» в ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он направил письмо в Смольный, где назвал требуемые документы «избыточными».

«По итогам проведенного анализа полагаю, что представленные документы являются достаточным основанием для установления факта проживания Валентины Андреевны в Ленинграде не менее четырех месяцев в период блокады. Относительно возможного спорного вопроса о переименовании улиц отмечаю, что в представленных документах изложена информация, касающаяся исключительно территории Ленинграда в период блокады, т. е. запрос сведений о переименовании улиц является избыточным», — говорилось в письме.

Валентина Карпова (фото из личного архива)
Валентина Карпова (фото из личного архива)

13 августа представитель Смольного приехал к Валентине Карповой и лично вручил знак «Жителю блокадного Ленинграда». Также петербурженке оформили удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

Валентина Карпова (фото из личного архива)
Валентина Карпова (фото из личного архива)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Ark7
А бабушке выплатят все положенные пособия от даты первого обращения?
260562981
еще бы такой маразм, как прописка убрали наконец. это вот точно избыточная тема
f0ntan
А советский Ленинград и нынешний Санкт-Петербург у чиновников тоже считаются разными городами?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний