«Запрос является избыточным». После публикации «Фонтанки» чиновники Смольного лично вручили петербурженке знак «Жителю блокадного Ленинграда»
После бюрократической неразберихи 89-летней петербурженке Валентине Карповой вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом «Фонтанке» рассказала её племянница Валентина Хаперская 17 августа.
Валентина Карпова ещё в 1990-е пыталась получить знак «Жителю блокадного Ленинграда», однако в документах оказались старое и новое названия улицы. Чиновники сочли их разными адресами и отказали. Спустя 30 лет бюрократический ребус попробовала решить тёзка и племянница пенсионерки Валентина Хаперская. Она столкнулась с аналогичной проблемой. После публикации «Фонтанки» в ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он направил письмо в Смольный, где назвал требуемые документы «избыточными».
«По итогам проведенного анализа полагаю, что представленные документы являются достаточным основанием для установления факта проживания Валентины Андреевны в Ленинграде не менее четырех месяцев в период блокады. Относительно возможного спорного вопроса о переименовании улиц отмечаю, что в представленных документах изложена информация, касающаяся исключительно территории Ленинграда в период блокады,
13 августа представитель Смольного приехал к Валентине Карповой и лично вручил знак «Жителю блокадного Ленинграда». Также петербурженке оформили удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.