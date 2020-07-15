Старое и новое название одной и той же улицы не позволили петербурженке в 1990-е годы получить знак «Жителю блокадного Ленинграда». Сейчас ребус взялась решать её племянница и столкнулась с равнодушием.

«Проходила те же круги ада, что и я». Как петербурженка воюет с чиновниками Смольного ради присвоения знака «Жителю блокадного Ленинграда»

Фото: из личного архива

Родственники 89-летней Валентины Карповой увязли в бюрократическом квесте, пытаясь добиться присвоения прикованной к постели петербурженке знака «Жителю блокадного Ленинграда». Переименованная улица спутала информацию о прошлом. Чиновники предпочли выходить из ситуации внезапным отпуском и просьбами пересылать одни и те же документы. Регламент не нарушен, а человеческого участия он, видимо, не предусматривает.

Валентина Андреевна Карпова (в девичестве Трифонова) родилась в 1930 году в Ленинграде. В 1942 году умерли её родители. Мать похоронили в братской могиле на Пискаревском кладбище. Место захоронения отца до сих пор не известно. После смерти родителей 12-летнюю девочку забрали в 49-й детский дом, 27 июля 1943 года её эвакуировали из Ленинграда в Чувашскую республику.



Валентина Карпова с мамой Фото: из личного архива

Валентине Андреевне удалось вернуться в Ленинград после войны. Большую часть жизни она проработала на Адмиралтейских верфях. Пять лет назад скончался её муж. Детей в семье не было. Пенсионерка переехала к своей тёзке и племяннице Валентине Хаперской, которая в преддверии 75-летия Победы заинтересовалась прошлым тёти.

Хаперская выяснила, что Валентине Андреевне присвоен статус «Условный труженик тыла». В соцзащите петербурженке рассказали о знаке «Жителю блокадного Ленинграда», который вручается тем, кто прожил в осаждённом городе более четырёх месяцев. Для его получения необходимо подтвердить документально факт проживания в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, а также предоставить косвенные доказательства — справку об учёбе, эвакуационное удостоверение.

Хаперская начала собирать документы. По её словам, первый раз она обратилась в наградной отдел Смольного в середине апреля. По телефону общалась лично с начальником Плыско Юрием Юрьевичем, который проинформировал о необходимых для присвоения знака «Жителю блокадного Ленинграда» документах. В следующие три дня, по словам горожанки, в отделе никто не брал трубку. Затем удалось поговорить с главным специалистом отдела наград Андреем Повереновым. Личный приём в отделе отменили из-за пандемии. Общение растянулось на месяцы.



Хаперская отмечает, что за это время ей успели дважды прислать бумаги из Чувашии (в электронном виде и с живой печатью), также предоставили справку из Центрального архива Петербурга, а в отделе при каждом новом разговоре возникали новые требования.

Детский дом в Чувашии Фото: из личного архива

«Я уже с ветряными мельницами столько борюсь, что сил нет, — рассказала она. — Я лично Плыско отвезла документы. Он сказал перезвонить через две недели, и, скорее всего, будет положительный ответ. Он отправит на подпись губернатору, надо привезти фотокарточки 3 на 4. Я звоню ему, а он в отпуск ушёл. То есть сам просит меня позвонить в то время, когда он уходит в отпуск».

После того как Плыско ретировался на отдых, Хаперская начала общаться со специалистом Богод Еленой Евгеньевной. Для неё пришлось заново предоставлять все документы, но их оказалась недостаточно. Смуту внесло уже не существующее на карте Петербурга здание. Сейчас на его месте располагается вестибюль станции метро «Лиговский проспект».

Дом 86/1 стоял на углу Лиговской улицы (прежнее название одноимённого проспекта) и Чубарова переулка. В документе из Центрального архива Петербурга указано, что семья Валентины Андреевны в 1930–1940-х годах жила в 16-й квартире. Чубаров переулок в 1935 году переименовали в Транспортный. Когда девочку эвакуировали в 1943 году, то в справке записали снова 16-ю квартиру, но уже в Транспортном переулке. Таким образом в документах возникло два разных адреса, в Смольном попросили доказать документально, что Транспортный переулок и Чубаров переулок — это одна и та же улица.



«Без подтверждения архивными документами мы не можем принять решения. Мы и так оказываем содействие. В нашу функцию не входит поиск архивных документов, мы рассматриваем документы, которые нам предоставляет заявитель. В данном случае заявителем не было представлено документов, достоверно подтверждающих, что Карпова проживала в блокадном Ленинграде в период не менее 4 месяцев», — рассказала «Фонтанке» Елена Богод. По её словам, наградной отдел Смольного запросил необходимую информацию у Центрального архива Петербурга, но ответ пока не получен.

По словам Хаперской, тётя в 1990-е пыталась добиться присвоения блокадного знака, но тогда дело также упёрлось в разные названия одной и той же улицы. «Проходила те же круги ада, что и я сейчас прохожу. То привезите то, то привезите это, то вот этого не хватает», — отметила петербурженка. Сейчас Валентина Андреевна прикована к постели, поэтому делами занимается племянница.



Валентина Карпова в наши дни Фото: из личного архива

14 июля Валентина Хаперская встретилась с Еленой Богод в общественной приёмной губернатора (запись разговора есть в распоряжении «Фонтанки»), где петербурженке объяснили причину затянутости процесса.



— Мы вам объясняем, что все сделано в соответствии с законодательством, — сказала Елена Богод.

— А чисто по-человечески?

— А чисто по-человечески я не буду объяснять прокурору и следственному комитету, когда за это решение с меня снимут деньги и уволят с должности.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

