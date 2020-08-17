В Петербурге спасают подростка, которому друг воткнул шампур в глаз

11-летний ребенок доставлен в больницу имени Раухфуса с ранением глаза из Всеволожского района. Как сообщает 17 августа 47news, мальчик получил травму во время игры с товарищем.



Врачам обстоятельства произошедшего сообщила мать ребенка. По её словам, сын катался с приятелем на велосипедах в районе карьеров в деревне Вартемяги. Дети нашли брошенный отдыхающими шампур. По предварительной информации, друг мальчика решил его выбросить, но попал в глаз подростку.



Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое.

