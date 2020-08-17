FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 11:09
1
Печать

В Петербурге спасают подростка, которому друг воткнул шампур в глаз

11-летний ребенок доставлен в больницу имени Раухфуса с ранением глаза из Всеволожского района. Как сообщает 17 августа 47news, мальчик получил травму во время игры с товарищем.

Врачам обстоятельства произошедшего сообщила мать ребенка. По её словам, сын катался с приятелем на велосипедах в районе карьеров в деревне Вартемяги. Дети нашли брошенный отдыхающими шампур. По предварительной информации, друг мальчика решил его выбросить, но попал в глаз подростку.

Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Урус-Баши
Почему ребенок гулял без взрослых? Когда у граждан низкого социального уровня выйдет из моды культовое поедание горелого мяса на природе? Почему гадят там, где едят?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний