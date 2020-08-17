Петербург опустился на четвертое место в суточной статистике смертей от коронавируса

В Петербурге за последние сутки подтвердили два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В России суточная смертность упала до апрельских показателей.



По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на 17 августа в Северной столице подтверждено 2 257 умерших от коронавируса, из них двое — за последние 24 часа. Всего по стране зарегистрировали 55 новых смертей.



Такие цифры в России были в конце апреля — начале мая. Так, 27 апреля фиксировали 50 смертей, 2 мая — 57.



Первое место занимает Москва, где в статистику внесли ещё 10 смертельных случаев. На втором с 5 умершими Мурманская и Свердловская области, на третьем Иркутская и Новосибирская — по 3 смерти. Четвёртое место делят Петербург, Ленинградская, Владимирская, Московская, Нижегородская, Томская области, а также Хабаровский, Пермский и Ставропольский край.

