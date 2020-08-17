Петербург опустился на четвертое место в суточной статистике смертей от коронавируса
В Петербурге за последние сутки подтвердили два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В России суточная смертность упала до апрельских показателей.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на 17 августа в Северной столице подтверждено 2 257 умерших от коронавируса, из них двое — за последние 24 часа. Всего по стране зарегистрировали 55 новых смертей.
Такие цифры в России были в конце апреля — начале мая. Так, 27 апреля фиксировали 50 смертей, 2 мая — 57.
Первое место занимает Москва, где в статистику внесли ещё 10 смертельных случаев. На втором с 5 умершими Мурманская и Свердловская области, на третьем Иркутская и Новосибирская — по 3 смерти. Четвёртое место делят Петербург, Ленинградская, Владимирская, Московская, Нижегородская, Томская области, а также Хабаровский, Пермский и Ставропольский край.
За весь период пандемии на 927 745 заболевших коронавирусом приходится 15 740 летальных исходов. Единственными регионами, где официально не сообщают ни об одном скончавшемся от болезни, остаются Сахалинская область и Ненецкий АО.