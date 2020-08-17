Очевидец запечатлел массовую драку в Красносельском районе Петербурга
У ЖК «Солнечный город» вечером 16 августа произошла массовая драка. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На кадрах видео заметны пара десятков агрессивно настроенных мужчин. Зрелище показалось автору опасным, поэтому место действий он предпочёл объехать.
Пользователи выдвинули свои версии происходящего. «Кажется мне, что это строители выясняют отношения, уж очень возгласы прям не петербургские! Какие-то южные!» — считает Дмитрий. «Подумала, что фанаты, может. Ну а потом услышала, что нет. Туда, конечно, соваться не стоит», — размышляет Рина.
«Фонтанка» запросила комментарий у МВД.