FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +19
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 01:06
1
Печать

Очевидец запечатлел массовую драку в Красносельском районе Петербурга

У ЖК «Солнечный город» вечером 16 августа произошла массовая драка. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видео заметны пара десятков агрессивно настроенных мужчин. Зрелище показалось автору опасным, поэтому место действий он предпочёл объехать.

Фото: кадр из видео/Megapolisonline

Пользователи выдвинули свои версии происходящего. «Кажется мне, что это строители выясняют отношения, уж очень возгласы прям не петербургские! Какие-то южные!» — считает Дмитрий. «Подумала, что фанаты, может. Ну а потом услышала, что нет. Туда, конечно, соваться не стоит», — размышляет Рина.

«Фонтанка» запросила комментарий у МВД.

Фото: кадр из видео/Megapolisonline

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

aaignat
Ув. дерущиеся, вас ждут у смольнаго. Приходите, вас готовы выслушать власьти и лично дядя саша сбиглоф
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний