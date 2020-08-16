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16.08.2020 20:27
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«Мерседес» насмерть сбил пешехода на Суздальском

«Мерседес» под управлением 23-летней водительницы вечером 16 августа сбил пешехода на Суздальском проспекте, 1.

Как сообщили специалисты УГИБДД по городу и области, травмы 51-летнего мужчины оказались слишком тяжёлыми. Он погиб.

Горожанин переходил улицу вне зоны пешеходного перехода. «Мерседес» он не заметил около 18:44. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В воскресенье, 16 августа, на Чкаловском проспекте женщина на «Пежо» сбила четырёхлетнего мальчика.

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Комментарии (5)

pila_grigoryeva
мерседес он не заметил около 18-44-это что за стиль имени вышенкова.
То есть раньше замечал а около 18-44 он не заметил незаметно подкравшийся мерседес
Пишите по русски
dddmmm
не заметил? Может она не заметила?
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