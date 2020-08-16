«Мерседес» насмерть сбил пешехода на Суздальском
«Мерседес» под управлением 23-летней водительницы вечером 16 августа сбил пешехода на Суздальском проспекте, 1.
Как сообщили специалисты УГИБДД по городу и области, травмы 51-летнего мужчины оказались слишком тяжёлыми. Он погиб.
Горожанин переходил улицу вне зоны пешеходного перехода. «Мерседес» он не заметил около 18:44. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В воскресенье, 16 августа, на Чкаловском проспекте женщина на «Пежо» сбила четырёхлетнего мальчика.