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16.08.2020 17:13
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Глава Башкирии встретился с бунтующими активистами на Куштау и пообещал найти компромисс

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал к активистам на Куштау, призвал их к мирному диалогу и попросил разойтись. Как 16 августа пишет Ufa1.ru, половина людей решила последовать его совету, однако часть протестующих осталась. Люди проверяют, не осталась ли на горе спецтехника. Очевидцы утверждают, что на месте собралось около 10 тысяч человек.

Политик пообещал искать решение, которое устроило бы все стороны.

Накануне на шихане Куштау произошли столкновения между протестующими и ОМОНом. Как передавали активисты, «на гору двинулась тяжёлая спецтехника» для вырубки деревьев и георазведки, силовики якобы избили тех, кто оставался в палаточном лагере. Использовали дубинки, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Активисты выступают против того, чтобы на шихане добывали соду, потому что это нанесёт вред экологии. Они начали варить стену из железа. О ситуации в воскресенье высказался первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. «Я анализирую как инженер-производственник и считаю, что есть альтернативное решение, при котором можно сохранить шиханы и не потерять производство. Нужно изучить другие технические варианты, но идти против народа нельзя», — сказал Рахимов. Его слова приводит издание ProUfu.ru.

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Комментарии (6)

BobCat2
Как только завод остановится, а без этой горы ему работать не на чем, те же самые защитники горы побегут с криками «нам кушать нечего». Моногород... не все так просто. Ну и во всей России цена на соду подрастёт, так как ее уже будут импортировать.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... а там действительно кидали светошумовые и метелили всех подряд, как писала Фонтанка (видео не предоставив) ?
krasnonosov
Смысл слушать всех этих путинских временщиков, которые убегут вперед своего визга, как только страна освободится от оккупации ОПГ.
За 20 лет кроме вранья из их уст ничего никто не слышал.
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