Глава Башкирии встретился с бунтующими активистами на Куштау и пообещал найти компромисс

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал к активистам на Куштау, призвал их к мирному диалогу и попросил разойтись. Как 16 августа пишет Ufa1.ru, половина людей решила последовать его совету, однако часть протестующих осталась. Люди проверяют, не осталась ли на горе спецтехника. Очевидцы утверждают, что на месте собралось около 10 тысяч человек.



Политик пообещал искать решение, которое устроило бы все стороны.

Накануне на шихане Куштау произошли столкновения между протестующими и ОМОНом. Как передавали активисты, «на гору двинулась тяжёлая спецтехника» для вырубки деревьев и георазведки, силовики якобы избили тех, кто оставался в палаточном лагере. Использовали дубинки, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.