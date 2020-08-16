FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +19
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.08.2020 16:50
4
Печать

Сердце 29-летнего внука Назарбаева остановилось в Лондоне. Он обещал раскрыть коррупцию между Россией и Казахстаном

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан не дожил до своего тридцатилетия. Как пишет 16 августа казахский портал zakon.kz, у него остановилось сердце.

До смерти Назарбаев успел попросить политическое убежище в Великобритании из-за давления семьи. Он утверждал, что владеет информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». На это министр информации Казахстана Даурен Абаев объяснил, что внук первого президента проходит лечение от наркозависимости и беспокоиться надо не о заявлениях, а о его здоровье.

Двадцатидевятилетний Айсултан Назарбаев является внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сыном спикера сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой. В октябре 2019 года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

260807761
Боширахманов и Петербаев приехали посмотреть на мечети Лондона?
AGP
Объявляется перепись конспирологов. Первый--"деняк"©--уже тут, как тут.
Goreev
Рано умер, наверное и в правду был наркоманом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний