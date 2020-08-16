Сердце 29-летнего внука Назарбаева остановилось в Лондоне. Он обещал раскрыть коррупцию между Россией и Казахстаном
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан не дожил до своего тридцатилетия. Как пишет 16 августа казахский портал zakon.kz, у него остановилось сердце.
До смерти Назарбаев успел попросить политическое убежище в Великобритании из-за давления семьи. Он утверждал, что владеет информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». На это министр информации Казахстана Даурен Абаев объяснил, что внук первого президента проходит лечение от наркозависимости и беспокоиться надо не о заявлениях, а о его здоровье.
Двадцатидевятилетний Айсултан Назарбаев является внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сыном спикера сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой. В октябре 2019 года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским.