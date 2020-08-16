«Колхозник бывший превратился в монстра»: Слепаков обратился к Лукашенко
Музыкант и бывший КВНщик Семён Слепаков обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в стихотворной форме.
«Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,
Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,
На душе моей сейчас тоска и горечь
От того, что я увидел в интернете.
Ведь, у нас его пока не отключали
(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),
И я вижу в изумлении и печали,
Что колхозник бывший превратился в монстра»
«Как же вдруг такой нормальный с виду дядька
Умудрился натворить таких делишек?!
Где же видано, чтобы «родимый батька»
Брал и запросто стрелял в своих детишек?!»
Напомним, что в Минске уже неделю после президентских выборов продолжаются протесты. В воскресенье были намечены две акции — марши оппозиции в крупнейших городах страны и митинг сторонников Лукашенко. Глава республики выступил там с целым букетом заявлений, главный вывод из которых — власть он отдавать не намерен.