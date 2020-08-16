Музыкант и бывший КВНщик Семён Слепаков обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в стихотворной форме.



«Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,

Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,

На душе моей сейчас тоска и горечь

От того, что я увидел в интернете.

Ведь, у нас его пока не отключали

(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),

И я вижу в изумлении и печали,

Что колхозник бывший превратился в монстра»

«Как же вдруг такой нормальный с виду дядька

Умудрился натворить таких делишек?!