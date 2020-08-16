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16.08.2020 16:28
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«Колхозник бывший превратился в монстра»: Слепаков обратился к Лукашенко

Музыкант и бывший КВНщик Семён Слепаков обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в стихотворной форме.

«Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,

Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,

На душе моей сейчас тоска и горечь

От того, что я увидел в интернете.

Ведь, у нас его пока не отключали

(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),

И я вижу в изумлении и печали,

Что колхозник бывший превратился в монстра»

«Как же вдруг такой нормальный с виду дядька

Умудрился натворить таких делишек?!

Где же видано, чтобы «родимый батька»

Брал и запросто стрелял в своих детишек?!»

Напомним, что в Минске уже неделю после президентских выборов продолжаются протесты. В воскресенье были намечены две акции — марши оппозиции в крупнейших городах страны и митинг сторонников Лукашенко. Глава республики выступил там с целым букетом заявлений, главный вывод из которых — власть он отдавать не намерен.

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Комментарии (18)

Pilat
Вся мельпомена уже поспешила отметиться- типа мы за свободу
Савва Морозов
дешёвый графоман уже влез. бузовой не хватает.
RemyMartin
Вяло.
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