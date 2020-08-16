Умер режиссёр и депутат Мосгордумы Николай Губенко

Николай Губенко скончался за день до 79-летия. Он родился в 1941 году в Одессе. Его отец погиб на фронте, мать казнили нацисты за отказ сотрудничать. После войны Губенко воспитывался в детском доме, затем — в суворовском училище. Там он начал играть в театральном кружке, а по окончании училища поступил в театральную студию при Доме актера. С 1958 года играл небольшие роли в Одесском театре юного зрителя, после чего поступил во ВГИК. В 1964 году Губенко зачислили в труппу Театра на Таганке. Тогда же он дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича".Как режиссер дебютировал в 1968 году короткометражкой "Настасья и Фомка". Среди его режиссерских работ — фильмы "Пришел солдат с фронта", "Подранки", "Из жизни отдыхающих" и другие.В 1987-1991 годах был главным режиссером Театра на Таганке, а после разделения театра руководил "Содружеством актеров Таганки".С 1987 был членом КПСС, в 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР. Избирался в Госдуму II и III созывов от КПРФ, с 2005 года — депутат Мосгордумы, с 2009-го занимал должность вице-спикера.

