Умер режиссёр и депутат Мосгордумы Николай Губенко

Умер 78-летний народный артист РСФСР, режиссер, художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» и депутат Мосгордумы Николай Губенко. Об этом 16 августа в Twitter сообщил председатель законодательного органа столицы Алексей Шапошников.
Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко... Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы - мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье.. Светлая память 🙏— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) August 16, 2020
P.S. О дате, времени и месте прощания будет сообщено позже pic.twitter.com/zMMDSWWa91
Он уточнил, что у Губенко остановилось сердце.
Соболезнования родственникам погибшего выразил и мэр Москвы Сергей Собянин. «Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком, соболезную родным и близким. Светлая память», написал градоначальник.
Не стало депутата Мосгордумы, народного артиста, режиссера, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко. Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком, соболезную родным и близким. Светлая память.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 16, 2020
Николай Губенко скончался за день до 79-летия. Он родился в 1941 году в Одессе. Его отец погиб на фронте, мать казнили нацисты за отказ сотрудничать. После войны Губенко воспитывался в детском доме, затем — в суворовском училище. Там он начал играть в театральном кружке, а по окончании училища поступил в театральную студию при Доме актера. С 1958 года играл небольшие роли в Одесском театре юного зрителя, после чего поступил во ВГИК. В 1964 году Губенко зачислили в труппу Театра на Таганке. Тогда же он дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича".Как режиссер дебютировал в 1968 году короткометражкой "Настасья и Фомка". Среди его режиссерских работ — фильмы "Пришел солдат с фронта", "Подранки", "Из жизни отдыхающих" и другие.В 1987-1991 годах был главным режиссером Театра на Таганке, а после разделения театра руководил "Содружеством актеров Таганки".С 1987 был членом КПСС, в 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР. Избирался в Госдуму II и III созывов от КПРФ, с 2005 года — депутат Мосгордумы, с 2009-го занимал должность вице-спикера.