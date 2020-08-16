Врачи спасают молодого человека после падения из окон общежития

В больницу с тяжёлыми травмами попал 21-летний молодой человек, которого нашли под окнами общежития Высшей школы экономики на Запорожской улице, 21, накануне ранним утром.



Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, пострадавший упал с высоты шестого этажа. Незадолго до этого он пришёл в комнату к своей девушке и позвал её к себе, чтобы поговорить. Был очень взволнован и подходил близко к распахнутому окну.

Службы в 8 утра вызвала охранница общежития. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.