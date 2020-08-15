Оздоев станет капитаном «Зенита» в матче против «Ростова». У Дзюбы травма
Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на выездной матч 2 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Ростова», который пройдет в субботу, 15 августа.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев (капитан команды), Малком, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун.
Запасные игроки: Александр Васютин, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Андрей Мостовой.
Нападающий Артем Дзюба не сыграет из-за травмы.
Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
В первом туре «Зенит» на выезде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.