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15.08.2020 19:27
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Оздоев станет капитаном «Зенита» в матче против «Ростова». У Дзюбы травма

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на выездной матч 2 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Ростова», который пройдет в субботу, 15 августа.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев (капитан команды), Малком, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун.

Запасные игроки: Александр Васютин, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Андрей Мостовой.

Нападающий Артем Дзюба не сыграет из-за травмы.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

В первом туре «Зенит» на выезде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

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