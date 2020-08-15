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15.08.2020 16:53
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«Страну мы никому не отдадим». Лукашенко посоветовал посредникам навести порядок у себя, а протестующим не трогать ни в чем не повинных людей

На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии президент Александр Лукашенко сперва обратился к странам, которые предлагают посредничество для урегулирования конфликта, а затем к протестующим, которые якобы угрожают военным и их семьям.

Слова президента с совещания 15 августа приводит агентство «БелТА». Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии есть сформированное согласно конституции правительство и посредники ему не нужны. Не называя страны, он посоветовал им сначала навести порядок у себя. «Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», - заявил президент.

Он также рассказал о «мирных строителях», которые якобы угрожают семьям военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. «утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей», - призвал Лукашенко и комментировать кадры, на которых силовики жестоко избивают протестующих не стал.

Ранее он переговорил с Путиным. В Кремле выразили надежду на скорую стабилизацию в Минске и других городах Белоруссии.

Спустя неделю после выборов в столице республики не утихают протесты. 15 августа многолюдная толпа собралась у метро «Пушкинская» чтобы почтить память погибшего во время акций протеста.

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Комментарии (5)

SanNik
Лукашенко реально думает, что Беларусь - это его собственность - территория, люди, предприятия.
Потому что 26 лет сидел у власти и реально на 10 году жизни ее уже приватизировал.
Уверен, что он искренне верит, что только он знает как для Беларуси лучше. И никогда уже не поверит в то, что его время прошло и беларусам не нравятся результаты его правления, а в то что он может что то улучшить уже никто не верит.
Он реально думает, что только кто то сильный захотел отнять у него Беларусь, а беларусы - жалкие пешки в руках могущественных коварных врагов.
Менять руководителей надо каждые 5, ну максимум 10 лет.
Иначе у них крыша уезжает и они становятся не управленцами, а хозяевами страны
Печенеги и половцы
Таракан уже явно вещает из параллельной реальности
efela
Про то, что не трогать неповинных людей, он зря завернул.
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