«Страну мы никому не отдадим». Лукашенко посоветовал посредникам навести порядок у себя, а протестующим не трогать ни в чем не повинных людей

На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии президент Александр Лукашенко сперва обратился к странам, которые предлагают посредничество для урегулирования конфликта, а затем к протестующим, которые якобы угрожают военным и их семьям.



Слова президента с совещания 15 августа приводит агентство «БелТА». Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии есть сформированное согласно конституции правительство и посредники ему не нужны. Не называя страны, он посоветовал им сначала навести порядок у себя. «Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», - заявил президент.

