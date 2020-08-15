«Страну мы никому не отдадим». Лукашенко посоветовал посредникам навести порядок у себя, а протестующим не трогать ни в чем не повинных людей
На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии президент Александр Лукашенко сперва обратился к странам, которые предлагают посредничество для урегулирования конфликта, а затем к протестующим, которые якобы угрожают военным и их семьям.
Слова президента с совещания 15 августа приводит агентство «БелТА». Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии есть сформированное согласно конституции правительство и посредники ему не нужны. Не называя страны, он посоветовал им сначала навести порядок у себя. «Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», - заявил президент.
Он также рассказал о «мирных строителях», которые якобы угрожают семьям военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. «утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей», - призвал Лукашенко и комментировать кадры, на которых силовики жестоко избивают протестующих не стал.
Ранее он переговорил с Путиным. В Кремле выразили надежду на скорую стабилизацию в Минске и других городах Белоруссии.
Спустя неделю после выборов в столице республики не утихают протесты. 15 августа многолюдная толпа собралась у метро «Пушкинская» чтобы почтить память погибшего во время акций протеста.