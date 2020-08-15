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15.08.2020 12:12
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Любители чужой техники задержаны в Петербурге. Терроризировали взрослых, пугали подростков

Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей по подозрению в разбое. На Адмиралтейской набережной они похитили у 35-летнего жителя Петербурга iPhone и смарт-часы общей стоимостью 77 тысяч рублей.

Как 15 августа сообщает ГУ МВД региона, задержаны двое молодых людей — один уже отпраздновал совершеннолетие, второму 17 лет. По версии следствия, на петербуржца они напали ночью 6 августа, применив физическую силу.

По предварительной информации, старший из компании забирал чужое не впервые. В начале августа на Адмиралтейском проспекте, 1, он мог напасть на четырёх своих ровесников на улице и скрыться с награбленным.

Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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