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15.08.2020 00:09
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«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, пропустив 8 мячей в еврокубковом матче впервые в истории

«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Баварии» 14 августа в полуфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда обыграла испанцев со счетом 8:2.

«Барселона» впервые в истории в еврокубковом матче пропустила восемь мячей. Ранее максимум было шесть — в 1962 году проигрыш «Валенсии» (2:6).

Таким образом, каталонская команда вылетела из Лиги чемпионов. Ранее розыгрыш покинул и «Ювентус» - таким образом, в полуфинале ЛЧ впервые с сезона-2005/06 не сыграют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

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Комментарии (8)

Савва Морозов
зажгли сильно!!! после такого, смешно будет завтра смотреть наш чемп.
Modest_5e4ce41f7533b
Ну и прибудет с ней сила.
Алекс99
После 63 минуты уже смотреть было больно. Я раздавлен (((
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