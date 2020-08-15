«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, пропустив 8 мячей в еврокубковом матче впервые в истории

«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Баварии» 14 августа в полуфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда обыграла испанцев со счетом 8:2.



«Барселона» впервые в истории в еврокубковом матче пропустила восемь мячей. Ранее максимум было шесть — в 1962 году проигрыш «Валенсии» (2:6).



Таким образом, каталонская команда вылетела из Лиги чемпионов. Ранее розыгрыш покинул и «Ювентус» - таким образом, в полуфинале ЛЧ впервые с сезона-2005/06 не сыграют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

