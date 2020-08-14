Мишустин задекларировал доход в 18,2 млн рублей. Почти в 2 раза больше, чем Путин

Глава правительства России Михаил Мишустин отчитался о 18,2 млн рублей дохода за 2019 год. Это следует из деклараций членов кабмина, опубликованных 14 августа на сайте российского Белого дома.

Указано, что в собственности у премьера нет недвижимости, в пользовании участок 5,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 861 кв. м и 141-метровая квартира. В отличие от супруги, которая располагает «Фордом Куга», у Мишустина нет собственного автомобиля. Жена главы правительства заработала 54,8 млн рублей, у нее также в пользовании находятся участок, дом и квартира.