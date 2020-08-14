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14.08.2020 18:48
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Мишустин задекларировал доход в 18,2 млн рублей. Почти в 2 раза больше, чем Путин

Глава правительства России Михаил Мишустин отчитался о 18,2 млн рублей дохода за 2019 год. Это следует из деклараций членов кабмина, опубликованных 14 августа на сайте российского Белого дома.

Указано, что в собственности у премьера нет недвижимости, в пользовании участок 5,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 861 кв. м и 141-метровая квартира. В отличие от супруги, которая располагает «Фордом Куга», у Мишустина нет собственного автомобиля. Жена главы правительства заработала 54,8 млн рублей, у нее также в пользовании находятся участок, дом и квартира.

Напомним, после того как Мишустин был назначен премьером, в СМИ появилась информация, что за последние девять лет его жена заработала 790 млн рублей.

Отметим, что президент страны Владимир Путин в 2019 году заработал 9,73 млн рублей.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Юмористический журнал "Мурзилка" опять напечатал для населения уровни доходов путинских чиновников? Смешно.
Brit
Мелочишко на карманные расходы. Мороженьку купить, на карусельке с лошадками покататься
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