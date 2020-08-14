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14.08.2020 15:28
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В тоннеле под Литейным мостом, на Витебском и в Солнечном ограничат движение транспорта

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге введут ограничения движения на некоторых улицах.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 15 августа по 15 октября ограничивается движение транспорта по левобережному тоннелю Литейного моста, что в Центральном районе города. Там ООО «Артстройгрупп» отремонтирует стены и дорожное покрытие.

С 17 августа по 30 сентября в связи с устройством шумозащитных экранов Дирекция транспортного строительства ограничит движение по Витебскому путепроводу в Шушарах.

С 15 августа по 15 октября из-за работ объединения «Дормост» по мощению тротуаров ограничивается движение по Гагаринской улице от улицы Чайковского до улицы Пестеля.

В Солнечном в августе будут ремонтировать Вокзальную улицу длиной 1,19 километра. Работы начинаются сегодня, 14 августа. По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ООО СК «Орион плюс» обновит дорожное покрытие на площади 16,19 тыс. кв. м за 16,22 млн рублей.

Запланированы следующие ограничения:

  • с 15 по 18 августа, с 27 по 28 августа, а также с 19 по 26 августа ограничивается движение на Вокзальной улице от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе, включая перекрёстки;
  • с 29 августа по 7 сентября закрывается направление движения по Вокзальной улице от Приморского шоссе к Зеленогорскому шоссе;
  • с 19 по 20 августа и с 23 по 24 августа закрывается участок Пионерской улицы у Вокзальной улицы;
  • с 21 по 22 августа и с 25 по 26 августа прекращается движение по 1-й Зеленой ул., 2-й Зеленой ул., 3-й Зеленой ул. и 1-му проезду у Вокзальной улицы.

В ночь с 15 на 16 августа, напомним, будет закрыт участок ЗСД у съезда на Благодатную улицу.

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