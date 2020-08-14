В тоннеле под Литейным мостом, на Витебском и в Солнечном ограничат движение транспорта

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге введут ограничения движения на некоторых улицах.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 15 августа по 15 октября ограничивается движение транспорта по левобережному тоннелю Литейного моста, что в Центральном районе города. Там ООО «Артстройгрупп» отремонтирует стены и дорожное покрытие.

С 17 августа по 30 сентября в связи с устройством шумозащитных экранов Дирекция транспортного строительства ограничит движение по Витебскому путепроводу в Шушарах.