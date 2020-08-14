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14.08.2020 10:21
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Не дайте себя обмануть. Камера запечатлела, с какой легкостью пенсионерка отдает сбережения телефонному мошеннику в Купчино

Нехитрую и прибыльную работу телефонного афериста сняла видекамера в подъезде жилого дома. 71-летняя пенсионерка отдала 170 тысяч рублей, поверив в легенду о попавшем в беду сыне.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне утром женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представился другом ее сына и сказал, что срочно нужны деньги. Испуганная пенсионерка не стала перезванивать сыну и, встретив незнакомца у подъезда дома 30, корпус 1, по Софийской улице, вынесла ему требуемые 170 тысяч в белом конверте.

мвд.рф

Лицо преступника попало на видео. В процессе переговоров он дал женщине трубку, чтобы она поговорила с сыном. На обратном конце провода сидел подельник афериста. Женщина от стресса не разобрала голос.

Фото: мвд.рф

Полиция неоднократно просила петербуржцев сохранять спокойствие при звонках от незнакомцев и, прежде чем отдавать деньги проходимцам, набирать телефонные номера родственников и убеждаться, что с ними все в порядке.

Фото: мвд.рф

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Комментарии (2)

wagna
вот твари!
zavval
А акцент она тоже не заметила?
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