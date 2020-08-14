Нехитрую и прибыльную работу телефонного афериста сняла видекамера в подъезде жилого дома. 71-летняя пенсионерка отдала 170 тысяч рублей, поверив в легенду о попавшем в беду сыне.



Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне утром женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представился другом ее сына и сказал, что срочно нужны деньги. Испуганная пенсионерка не стала перезванивать сыну и, встретив незнакомца у подъезда дома 30, корпус 1, по Софийской улице, вынесла ему требуемые 170 тысяч в белом конверте.

