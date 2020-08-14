Не дайте себя обмануть. Камера запечатлела, с какой легкостью пенсионерка отдает сбережения телефонному мошеннику в Купчино
Нехитрую и прибыльную работу телефонного афериста сняла видекамера в подъезде жилого дома. 71-летняя пенсионерка отдала 170 тысяч рублей, поверив в легенду о попавшем в беду сыне.
Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне утром женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представился другом ее сына и сказал, что срочно нужны деньги. Испуганная пенсионерка не стала перезванивать сыну и, встретив незнакомца у подъезда дома 30, корпус 1, по Софийской улице, вынесла ему требуемые 170 тысяч в белом конверте.
мвд.рф
Лицо преступника попало на видео. В процессе переговоров он дал женщине трубку, чтобы она поговорила с сыном. На обратном конце провода сидел подельник афериста. Женщина от стресса не разобрала голос.
Полиция неоднократно просила петербуржцев сохранять спокойствие при звонках от незнакомцев и, прежде чем отдавать деньги проходимцам, набирать телефонные номера родственников и убеждаться, что с ними все в порядке.