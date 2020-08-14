Пентагон создаёт спецгруппу для изучения НЛО

Минобороны США формирует целевую группу для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.

Как сообщает 14 августа ТАСС со ссылкой на CNN, по данным источников в Пентагоне, официальное заявление о создании группы будет сделано через несколько дней. Курировать проект поручат первому заместителю министра обороны Дэвиду Норквисту.

Раньше вопросами НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США. В Пентагоне действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах», на которую в 2007–2012 годы было выделено 22 млн долларов. В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, сделанные экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года, на которых были запечатлены некие «воздушные явления».