К проверке сотрудника УФСБ Петербурга на педофилию могла привести ссора с женой

Незадолго до задержания по подозрению в развратных действиях сотрудник спецподразделения «Град» УФСБ Петербурга и области ссорился с женой.



Оговор в качестве бытовой мести рассматривается следствием как одна из версий того, что в полицию Красносельского района было написано заявление. Из его содержания следует, что спецназовец совершал развратные действия сексуального характера в отношении 10-летней падчерицы.



Девочка дала показания под видеозапись в присутствии психолога. Ее речь сейчас детально изучается. Есть основания считать, что самые неприятные для спецназовца моменты имеют признаки фантазии.

