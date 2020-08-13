К проверке сотрудника УФСБ Петербурга на педофилию могла привести ссора с женой
Незадолго до задержания по подозрению в развратных действиях сотрудник спецподразделения «Град» УФСБ Петербурга и области ссорился с женой.
Оговор в качестве бытовой мести рассматривается следствием как одна из версий того, что в полицию Красносельского района было написано заявление. Из его содержания следует, что спецназовец совершал развратные действия сексуального характера в отношении 10-летней падчерицы.
Девочка дала показания под видеозапись в присутствии психолога. Ее речь сейчас детально изучается. Есть основания считать, что самые неприятные для спецназовца моменты имеют признаки фантазии.
Медицинская экспертиза не выявила телесных повреждений на теле ребенка. Сотрудник «Града» ранее не был замечен в предосудительном поведении.
Материалы доследственной проверки направили в военный отдел СКР.