Сотрудника спецподразделения ФСБ «Град» в Петербурге проверяют на полиграфе из-за подозрений в педофилии
В Петербурге под тщательную проверку попал 31-летний боец подразделения спецназначения «Град» регионального УФСБ. Показания против него дала десятилетняя девочка.
Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, в полицию Красносельского района с заявлением о преступлении обратилась петербурженка. Она сообщила, что ее муж совершал развратные и насильственные действия в отношении ее дочери от первого брака.
Полицейские осмотрели квартиру на улице Стойкости. Изъяли ноутбук, постельное и нательное белье, а также гладкоствольное ружье. Оно оказалось зарегистрированным на действующего сотрудника региональной службы специального назначения «Град» УФСБ Петербурга и Ленинградской области.
Девочку опросили с участием законного представителя и психолога. Она под запись рассказала о домогательствах отчима, которые якобы продолжались с лета 2019 года преимущественно в вечернее время и наедине. Раньше сообщать матери она опасалась.
Сотрудник спецназа отрицает причастность к педофилии. Предполагает, что девочка может его оговаривать из-за обид на его поступки.
Материалы доследственной проверки направили в военный отдел СКР. Сотруднику назначили психофизиологическое обследование на полиграфе.