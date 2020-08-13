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13.08.2020 18:40
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Сотрудника спецподразделения ФСБ «Град» в Петербурге проверяют на полиграфе из-за подозрений в педофилии

В Петербурге под тщательную проверку попал 31-летний боец подразделения спецназначения «Град» регионального УФСБ. Показания против него дала десятилетняя девочка.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, в полицию Красносельского района с заявлением о преступлении обратилась петербурженка. Она сообщила, что ее муж совершал развратные и насильственные действия в отношении ее дочери от первого брака.

Полицейские осмотрели квартиру на улице Стойкости. Изъяли ноутбук, постельное и нательное белье, а также гладкоствольное ружье. Оно оказалось зарегистрированным на действующего сотрудника региональной службы специального назначения «Град» УФСБ Петербурга и Ленинградской области.

Девочку опросили с участием законного представителя и психолога. Она под запись рассказала о домогательствах отчима, которые якобы продолжались с лета 2019 года преимущественно в вечернее время и наедине. Раньше сообщать матери она опасалась.

Сотрудник спецназа отрицает причастность к педофилии. Предполагает, что девочка может его оговаривать из-за обид на его поступки.

Материалы доследственной проверки направили в военный отдел СКР. Сотруднику назначили психофизиологическое обследование на полиграфе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Nerevar
Бойца подставили! Эту бабу с девочкой прибить мало за диверсию против ФСБ. Уже давно есть такая подлая бабья (язык не поворачивается назвать женщинами этих существ в женском обличии) подстава как использовать ребёнка в спектакле с педофилией. Ребёнок протараторит заученный текст там, сям и в итоге статья для мужика. Так гнусное бабьё сводит счёты с мужьямы, бойфрендами, ухажёрами ради своих корыстных целей и шантажа.
Не верю я в педофилию. Не верю! Это ложь и подстава чекисту.
Себастьян Цветков
Больше всего бесит, что, если потом выяснится, что ребёнок всё это придумал, сам мужчина к этому времени будет в полной грязи....
260671581
Посадят как и историка за фото дочери?
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