Сотрудника спецподразделения ФСБ «Град» в Петербурге проверяют на полиграфе из-за подозрений в педофилии

В Петербурге под тщательную проверку попал 31-летний боец подразделения спецназначения «Град» регионального УФСБ. Показания против него дала десятилетняя девочка.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, в полицию Красносельского района с заявлением о преступлении обратилась петербурженка. Она сообщила, что ее муж совершал развратные и насильственные действия в отношении ее дочери от первого брака.

Полицейские осмотрели квартиру на улице Стойкости. Изъяли ноутбук, постельное и нательное белье, а также гладкоствольное ружье. Оно оказалось зарегистрированным на действующего сотрудника региональной службы специального назначения «Град» УФСБ Петербурга и Ленинградской области.