В столичной квартире нашли расчленённое тело женщины в пакетах. Её муж был рядом

Расчленённое тело женщины нашла полиция в квартире на юге Москвы. Об этом 13 августа сообщает столичный СК.



По данным следствия, в четверг днем в квартире дома на Ореховом бульваре были обнаружены останки 41-летней жительницы, расфасованные по пакетам. Также в жилище находился муж убитой, его причастность к преступлению проверяется. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



По данным источника РИА «Новости», полицию вызвали соседи, которые почувствовали сильный трупный запах.



В конце июля в квартире на Невском проспекте Марина Кохал расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта, по паспорту — Александра Юшко. В убийстве она не призналась. Настаивает, что нашла мужа мертвым 24 июля, и в попытке скрыть смерть от передозировки решила инсценировать его исчезновение, для чего расчленила тело для утилизации и срезала папиллярные рисунки с кончиков пальцев. На пятый день Кохал обратилась к адвокату и после консультации — в полицию.

