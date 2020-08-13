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13.08.2020 17:10
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В столичной квартире нашли расчленённое тело женщины в пакетах. Её муж был рядом

Расчленённое тело женщины нашла полиция в квартире на юге Москвы. Об этом 13 августа сообщает столичный СК.

По данным следствия, в четверг днем в квартире дома на Ореховом бульваре были обнаружены останки 41-летней жительницы, расфасованные по пакетам. Также в жилище находился муж убитой, его причастность к преступлению проверяется. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным источника РИА «Новости», полицию вызвали соседи, которые почувствовали сильный трупный запах.

В конце июля в квартире на Невском проспекте Марина Кохал расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта, по паспорту — Александра Юшко. В убийстве она не призналась. Настаивает, что нашла мужа мертвым 24 июля, и в попытке скрыть смерть от передозировки решила инсценировать его исчезновение, для чего расчленила тело для утилизации и срезала папиллярные рисунки с кончиков пальцев. На пятый день Кохал обратилась к адвокату и после консультации — в полицию.

Смольнинский райсуд заключил Кохал под стражу 3 августа. В представленных следствием материалах отсутствовали причина смерти и способ убийства. Мотивом названа ревность. Женщину, которую следствие представляет любовницей, Кохал считала простой фанаткой.

Судебно-медицинская экспертиза трупа по-прежнему не готова, причину смерти следствие не знает.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
предлагаю 2020 год считать годом "расчлененки"!
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