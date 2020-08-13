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13.08.2020 16:02
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Словения хочет устроить новые выборы в Белоруссии с международными наблюдателями

Премьер-министр Словении после переговоров с госсекретарем США сообщил о необходимости повторных выборов в Белоруссии.

«[Янез] Янша предложил повторить выборы [в Белоруссии] при присутствии международных наблюдателей», — сообщает 13 августа издание Reporter.

Премьер Словении и Майк Помпео на пресс-конференции выразили обеспокоенность по поводу происходящих в Белоруссии событий.

Свой план деэскалации ситуации предлагают также Литва, Латвия и Польша. Австрия призвала к независимому расследованию гибели демонстрантов, а ЕС потребовал остановить «жестокие репрессии».

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации.

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