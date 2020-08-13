Словения хочет устроить новые выборы в Белоруссии с международными наблюдателями
Премьер-министр Словении после переговоров с госсекретарем США сообщил о необходимости повторных выборов в Белоруссии.
«[Янез] Янша предложил повторить выборы [в Белоруссии] при присутствии международных наблюдателей», — сообщает 13 августа издание Reporter.
Премьер Словении и Майк Помпео на пресс-конференции выразили обеспокоенность по поводу происходящих в Белоруссии событий.
Свой план деэскалации ситуации предлагают также Литва, Латвия и Польша. Австрия призвала к независимому расследованию гибели демонстрантов, а ЕС потребовал остановить «жестокие репрессии».
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации.