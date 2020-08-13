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13.08.2020 08:17
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Коронавирусом за сутки заразились более полумиллиона человек по всему миру

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 августа превысило 20,6 миллиона человек в 188 странах. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 20 620 847 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 565 тысяч.

В США число зараженных превысило 5,19 миллиона, страна лидирует по числу заболевших. На второй строчке находится Бразилия (более 3,16 миллиона заболевших), Индия (более 2,32 миллиона) оказалась на третьем месте. Россия (более 900 тысяч) на четвертой позиции.

За весь период пандемии скончались 749 358 инфицированных, более 12,77 миллиона человек выздоровели.

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Комментарии (1)

22ilves
Когда же заголовки будут адекватными? Что, прямо вот вчера заразились? А позавчера были веселы и здоровы? Может, все - таки, вчера выявили? И сколько из них больны, а сколько - бессимптомные, которые и не узнали бы про эту корону, если бы не тесты?
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