Коронавирусом за сутки заразились более полумиллиона человек по всему миру

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 августа превысило 20,6 миллиона человек в 188 странах. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.



По информации проекта, в мире заражены 20 620 847 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 565 тысяч.



В США число зараженных превысило 5,19 миллиона, страна лидирует по числу заболевших. На второй строчке находится Бразилия (более 3,16 миллиона заболевших), Индия (более 2,32 миллиона) оказалась на третьем месте. Россия (более 900 тысяч) на четвертой позиции.

