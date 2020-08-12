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12.08.2020 20:57
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Более сотни петербуржцев выстроились в цепочку у посольства в знак солидарности с Белоруссией

В Петербурге вечером 12 августа у отделения посольства Белоруссии проходит очередная акция солидарности с народом этой страны, сообщает корреспондент «Фонтанки». Участники выстроились в цепочку от Суворовского проспекта до здания дипмиссии на улице Бонч-Бруевича.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

По оценке редакции, у посольства присутствует более 200 человек. Участники встают в одиночные пикеты, приносят белые и красные — в цвета флага — цветы к стихийному мемориалу. Люди продолжают подходить. Акция проходит мирно.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Мемориал у посольства в Петербурге появился после того, как стало известно о гибели человека в ходе протестов. В памятное рукотворное сооружение вложили и другой смысл — с помощью плаката о том, что голоса избирателей «похоронили».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По официальным результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко победил, получив более 80% голосов. После этого в стране начались массовые акции протеста в связи с недоверием к честности проведенных выборов. Между жителями и полицией происходят жесткие столкновения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

dragvs
Ужасно, Лукашенко избивает всех людей подряд... Страна этого ему уже никогда не простит, он изгой.
drakon1984
Смотрю, Пригожа пукает изо всех своих орудий, которые только смог пригнать. Вот только смысл? Ничего кроме дурного запаха...
daisychain
То-то у нас резко ковид снова активизировался - масочки, перчаточки, больше-трех-не-собираться...
Походу еще чуть-чуть, и придется по репродукторам объявлять вторую волну эпидемии, а первую в мире революционную векторно-тензорную вакцину объявить неэффективной.
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