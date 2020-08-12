Более сотни петербуржцев выстроились в цепочку у посольства в знак солидарности с Белоруссией
В Петербурге вечером 12 августа у отделения посольства Белоруссии проходит очередная акция солидарности с народом этой страны, сообщает корреспондент «Фонтанки». Участники выстроились в цепочку от Суворовского проспекта до здания дипмиссии на улице Бонч-Бруевича.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
По оценке редакции, у посольства присутствует более 200 человек. Участники встают в одиночные пикеты, приносят белые и красные — в цвета флага — цветы к стихийному мемориалу. Люди продолжают подходить. Акция проходит мирно.
Мемориал у посольства в Петербурге появился после того, как стало известно о гибели человека в ходе протестов. В памятное рукотворное сооружение вложили и другой смысл — с помощью плаката о том, что голоса избирателей «похоронили».
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По официальным результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко победил, получив более 80% голосов. После этого в стране начались массовые акции протеста в связи с недоверием к честности проведенных выборов. Между жителями и полицией происходят жесткие столкновения.