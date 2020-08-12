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12.08.2020 20:14
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Постой, паровоз! ЦБ может обратиться к властям с просьбой изменить сроки перехода на отечественный софт

Банк России планирует обратиться к властям с предложением отложить переход на отечественное ПО до начала 2025 года. Об этом говорится в письме заместителя председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованного на сайте Ассоциации банков России 12 августа.

С предложением изменить сроки перехода на отечественное ПО и уточнить область их применения представители АБР выступили еще в середине июня. Они написали письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В конце июля регулятор поддержал просьбу банков и сообщил о намерении отправить предложения властям.

По мнению участников рынка, переход на отечественное ПО и оборудование к 2021 и 2022 годам, соответственно, создаст риски масштабных перебоев в работе объектов критической информационной структуры.

Потенциальное возникновение каких-либо угроз они связывают с тем, что в текущей редакции проектов не учитывается актуальность предложения на рынке ИТ, степень зрелости некоторых участников и конкурентоспособность их продукции на мировой арене. К тому же, по оценкам банков, у российских производителей нет современных технологий производства радиоэлектроники.

«В настоящее время, по оценке экспертов, рынок ПО и оборудования не готов для решения масштабной задачи форсированного одновременного перехода на отечественные аналоги, – говорится в письме АБР. – Производителям придется в условиях сжатых сроков осуществлять настройку и доработку ПО и оборудования под потребности организаций, что влечет за собой риски сбоев, ошибок и инцидентов кибербезопасности».

Кроме того, участники рынка просят разрешить применение собственного ПО (даже если оно не включено в реестр) и разработать меры господдержки, позволяющие активно внедрять инновации в производство. По их подсчетам, если сроки перехода на отечественное ПО не изменятся, игрокам придется потратить более 700 млрд рублей. Впоследствии это может сказаться на изменении стоимости некоторых продуктов и услуг.

Как ранее писала «Фонтанка», директива о переходе российских госкомпаний на отечественное ПО была подписана в конце 2018 года. Госорганам, банкам, научным центрам, предприятиям оборонной топливной и атомной промышленности и энергетики нужно будет перейти на отечественный софт и компьютерное оборудование в 2021 и 2022 году, соответственно.

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