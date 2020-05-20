Банкам и госпредприятиям пропишут отечественный софт и «железо». На переход есть два года

Госорганы, банки, научные центры, предприятия оборонной топливной и атомной промышленности и энергетики обязаны перейти на отечественный софт и компьютерное оборудование. На это им выделено два года.



Как 20 мая пишет РБК со ссылкой на проект указа президента, обязать владельцев всех элементов, которые входят в так называемую «критическую информационную инфраструктуру», предложила Минкомсвязь. Документ уже был направлен в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю. Отмечается, что провести переход планируется в два этапа, использовать преимущественно российское программное обеспечение предписано с 2021 года, оборудование – с 2022. Оставить их зарубежные аналоги разрешено в случае, если исполнить задачи по техническим характеристикам возможно только на них.