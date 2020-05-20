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20.05.2020 08:40
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Банкам и госпредприятиям пропишут отечественный софт и «железо». На переход есть два года

Госорганы, банки, научные центры, предприятия оборонной топливной и атомной промышленности и энергетики обязаны перейти на отечественный софт и компьютерное оборудование. На это им выделено два года.

Как 20 мая пишет РБК со ссылкой на проект указа президента, обязать владельцев всех элементов, которые входят в так называемую «критическую информационную инфраструктуру», предложила Минкомсвязь. Документ уже был направлен в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю. Отмечается, что провести переход планируется в два этапа, использовать преимущественно российское программное обеспечение предписано с 2021 года, оборудование – с 2022. Оставить их зарубежные аналоги разрешено в случае, если исполнить задачи по техническим характеристикам возможно только на них.

В декабре 2019 года в стране уже был принят закон об обязательно установке отечественных программ на все гаджеты, которые ввозятся из-за границы. Исполнять требование начнут с 1 июля 2020 года.

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Комментарии (9)

WuhanRockCafe
Совдеповский анекдот.
На предприятие, клепающее ЕС ЭВМ, приезжает иностранная делегация.
Начальство вешает им на уши лапшу, что советские ученые совершенно независимо от американцев разработали полный аналог IBM/360.
Вдруг кто-то из гостей задает вопрос: "А почему консоль печатает сообщения исключительно на английском?"
Начальство в ступоре.
И тут выходит мастер и говорит: "А эта модель идет на экспорт".
***_555
Надо регулярно заказывать бумажные выписки со счетов. А перед полным переходом - приготовиться к коллапсу.
мухомор
Софт ладно, есть.
Железо как бы тоже, но оно такое специфическое. Производительность на уровне 2005 а цена конская как за чугунный мост.
С другой стороны закладки от наших вероятных партнеров в чувствительных отраслях не есть хорошо.
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