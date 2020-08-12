Три человека погибли в шотландском округе Абердиншир утром 12 августа в результате схода пассажирского поезда с рельсов, сообщает АР со ссылкой на заявление британской транспортной полиции.

«К глубокому сожалению, можем подтвердить, что, несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте», — говорится в заявлении. Одним из погибших считается машинист поезда. Шесть человек госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

В транспортной полиции также отметили, что в утреннем поезде находилось мало людей и к настоящему моменту никто из них не числится среди пропавших без вести. Ранее информационное агентство Press Association сообщило о том, что всего в экспрессе компании ScotRail, следовавшем из Абердина в Глазго, было 12 человек — шесть пассажиров и шесть членов бригады поезда.