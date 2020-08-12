В петербургском Доме ветеранов скрывали количество больных пневмонией

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга 12 августа, дом ветеранов войны и труда № 1, расположенный в Павловске, привлекли к административной ответственности за нарушение закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Пушкинский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности Дом ветеранов войны и труда № 1. В учреждении искажали статистику по больным пневмонией и не обеспечили сотрудников достаточным количеством СИЗ.

В июне сотрудники Роспотребнадзора пришли в учреждение с проверкой. В помещениях не была проведена заключительная дезинфекция после госпитализации больных с пневмониями и коронавирусом. Также в журнале учета отсутствовали пять заболевших пневмонией. При постановке окончательного диагноза им не провели лабораторные и инструментальные исследования для определения возбудителя, вызвавшего заболевание. Медицинских работников не обеспечили достаточным количеством масок, не все из них оказались привиты.



На судебном заседании сторона защиты заявила о частичном признании вины, в учреждении действительно не в полном объёме велся учет заболевших. Большая часть выявленных при проверке нарушений в настоящее время устранена.



Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.



На этой неделе суд в Петербурге оштрафовал поликлинику № 44, где COVID-19 подтвердился у 33 сотрудников.

