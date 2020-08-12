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12.08.2020 17:30
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Бывший владелец «Красного знамени» снова приговорен за чужие 7 миллионов

В Петербурге предприниматель Игорь Бурдинский признан виновным в причинении ущерба реставрационной компании «Коринф». На искусно выведенные со счетов 7 миллионов претендовало Агентство по страхованию вкладов.

О приговоре Бурдинскому сообщает 12 августа объединенная пресс-служба судов: «Куйбышевский суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на 2 года с трехлетним испытательным сроком».

Бурдинского судили по статье 165 УК, припомнив ему получение управленческого контроля над «Коринфом» в 2016 году и вывод 7 миллионов рублей из активов компании в пользу юридического центра «Гарант». В сумму ущерба оценивалась дебиторская задолженность «Коринфа», то есть деньги, которые должны были выплатить контрагенты. Благодаря Бурдинскому «дебиторка» по договору цессии перешла к «Гаранту». Бизнесмен получил гонорар 300 тысяч рублей.

«Коринф» был в предбанкротном состоянии, на его активы претендовал Рускобанк, а впоследствии — Агентство по страхованию вкладов.

У Бурдинского не ладится с семью миллионами. В 2019 году его приговорили условно за хищение этой суммы у покупателя недвижимости.

Предприниматель — бывший владелец фабрики «Красное знамя». Он планировал обустроить музей современного искусства, но его амбициям не суждено было осуществиться.

Тяга к высокому сподвигла Бурдинского вмешаться в судьбу крупного петербургского Комбината музейно-выставочного искусства, о попытке рейдерского захвата которого «Фонтанке» рассказывала его директор Елена Михайлова.

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