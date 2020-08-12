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12.08.2020 15:33
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Генпрокуратура Украины отправила в Белоруссию запрос о выдаче задержанных «провокаторов беспорядков» из ЧВК Вагнера

Офис генпрокурора Украины официально потребовал выдачи 28 человек, задержанных в Белоруссии как организаторов беспорядков и идентифицированных как «бойцы ЧВК Вагнера». Их подозревают в участии в террористической организации.

О направлении запроса 12 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Экстрадировать просят 28 человек, девять из которых граждане Украины. «Следствием установлено, что эти лица активно участвовали в боевой деятельности на территории Донецкой и Луганской областей в части террористических организаций», — отмечается в заявлении. Все 28 человек заочно арестованы. Решение о выдаче принимать будет белорусская сторона.

Более 30 россиян были задержаны на территории Белоруссии 29 июля. Их назвали боевиками частной военной компании «Вагнер». По мнению Минска, они собирались дестабилизировать обстановку в стране на период выборов. В российском МИДе утверждают, что группа россиян собиралась лететь в Турцию, а в Белоруссии оказалась транзитом. У них якобы были авиабилеты. Накануне белорусское издание «БелТА» показало видео, на котором идет допрос «провокаторов беспорядков», однако никаких пояснений к кадрам не было, и идет ли речь о задержанных еще до выборов россиянах — неизвестно.

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Комментарии (1)

260551481
Все в соответствии с международной конвенцией, а значит надо передавать.
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