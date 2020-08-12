Генпрокуратура Украины отправила в Белоруссию запрос о выдаче задержанных «провокаторов беспорядков» из ЧВК Вагнера

Офис генпрокурора Украины официально потребовал выдачи 28 человек, задержанных в Белоруссии как организаторов беспорядков и идентифицированных как «бойцы ЧВК Вагнера». Их подозревают в участии в террористической организации.



О направлении запроса 12 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Экстрадировать просят 28 человек, девять из которых граждане Украины. «Следствием установлено, что эти лица активно участвовали в боевой деятельности на территории Донецкой и Луганской областей в части террористических организаций», — отмечается в заявлении. Все 28 человек заочно арестованы. Решение о выдаче принимать будет белорусская сторона.

