Генпрокуратура Украины отправила в Белоруссию запрос о выдаче задержанных «провокаторов беспорядков» из ЧВК Вагнера
Офис генпрокурора Украины официально потребовал выдачи 28 человек, задержанных в Белоруссии как организаторов беспорядков и идентифицированных как «бойцы ЧВК Вагнера». Их подозревают в участии в террористической организации.
О направлении запроса 12 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Экстрадировать просят 28 человек, девять из которых граждане Украины. «Следствием установлено, что эти лица активно участвовали в боевой деятельности на территории Донецкой и Луганской областей в части террористических организаций», — отмечается в заявлении. Все 28 человек заочно арестованы. Решение о выдаче принимать будет белорусская сторона.
Более 30 россиян были задержаны на территории Белоруссии 29 июля. Их назвали боевиками частной военной компании «Вагнер». По мнению Минска, они собирались дестабилизировать обстановку в стране на период выборов. В российском МИДе утверждают, что группа россиян собиралась лететь в Турцию, а в Белоруссии оказалась транзитом. У них якобы были авиабилеты. Накануне белорусское издание «БелТА» показало видео, на котором идет допрос «провокаторов беспорядков», однако никаких пояснений к кадрам не было, и идет ли речь о задержанных еще до выборов россиянах — неизвестно.