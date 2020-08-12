Airbnb вернулась к идее IPO. Ранее выходу помешал коронавирус

По данным Bloomberg, Airbnb может начать торговать акциями на бирже в четвёртом квартале 2020 года. По информации The Wall Street Journal, отправить заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) он намерен в конце августа, а листинг могут завершить до конца 2020-го; к процессу подключены банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Листинг может пройти двумя путями, отмечает WSJ. Это может быть традиционное IPO или популярное в последнее время слияние со специальными техническими компаниями.

Гарантий того, что компания осуществит задуманное в ожидаемые сроки, нет, отмечает WSJ. Неизвестно, сколько продлится проверка со стороны комиссии, и непонятно, будут ли акции Airbnb пользоваться спросом у инвесторов.