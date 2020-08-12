FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.08.2020 14:18
1
Печать

Airbnb вернулась к идее IPO. Ранее выходу помешал коронавирус

Сервис аренды жилья Airbnb собирается подать документы на первичное размещение акций (IPO) в ближайшие несколько недель, сообщает 12 августа РБК.

По данным Bloomberg, Airbnb может начать торговать акциями на бирже в четвёртом квартале 2020 года. По информации The Wall Street Journal, отправить заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) он намерен в конце августа, а листинг могут завершить до конца 2020-го; к процессу подключены банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Листинг может пройти двумя путями, отмечает WSJ. Это может быть традиционное IPO или популярное в последнее время слияние со специальными техническими компаниями.

Гарантий того, что компания осуществит задуманное в ожидаемые сроки, нет, отмечает WSJ. Неизвестно, сколько продлится проверка со стороны комиссии, и непонятно, будут ли акции Airbnb пользоваться спросом у инвесторов.

О планах Airbnb выйти на биржу стали говорить в 2019 году, процедуру листинга хотели начать в марте, однако планам помешала пандемия коронавируса. Карантинные ограничения привели к тому, что заказы на 1 млрд долларов были отменены, а число бронирований упало на 90 %, компании пришлось сократить 25 % сотрудников. Только к маю ситуация начала улучшаться.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Yksy
А деньги за несостоявшиеся из за карантина бронирования они возвращают в течение нескольких часов после запроса. Даже за неотменяемые.
Вот бы авиакомпаниям и туроператорам у них поучиться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний