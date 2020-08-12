Сотни задержанных, десятки пострадавших и таран военных. В МВД подвели итоги третьей ночи протестов в Белоруссии

Более тысячи недовольных официальными итогами президентских выборов в Белоруссии задержаны в ночь на 12 августа. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.



По данным ведомства, после ночных протестов в больницу обратился 51 гражданин. Пострадавшие со стороны правоохранителей оцениваются скромнее — медицинская помощь потребовалась 14 милиционерам и военнослужащим внутренних войск. При этом некоторые из них временно выбыли из строя и останутся под присмотром врачей.

Так, например, в лечебницу попал военный, которого в Жодино протаранил «Ниссан». Водитель успел скрыться, пострадавший получил многочисленные травмы.