Сотни задержанных, десятки пострадавших и таран военных. В МВД подвели итоги третьей ночи протестов в Белоруссии
Более тысячи недовольных официальными итогами президентских выборов в Белоруссии задержаны в ночь на 12 августа. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.
По данным ведомства, после ночных протестов в больницу обратился 51 гражданин. Пострадавшие со стороны правоохранителей оцениваются скромнее — медицинская помощь потребовалась 14 милиционерам и военнослужащим внутренних войск. При этом некоторые из них временно выбыли из строя и останутся под присмотром врачей.
Так, например, в лечебницу попал военный, которого в Жодино протаранил «Ниссан». Водитель успел скрыться, пострадавший получил многочисленные травмы.
«Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей», — уточняют в МВД.
Стражей порядка ночью не только сбивали машинами. В Жабинке в направлении служебного автомобиля полетела бутылка с зажигательной смесью и упала так, что под днищем вспыхнула плитка. В Бресте сотрудникам милиции противостояла группа демонстрантов с арматурой.
«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — рассказывают в ведомстве.
В ночь на 12 августа уличные протесты проходили в 25 населённых пунктах. Митинговать продолжили даже после отъезда главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. По оценке, начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя, ущерб от беспорядков превысил 500 тысяч белорусских, или более 14,8 миллиона российских рублей. Повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, более сотни контейнеров, пишет БелТА.