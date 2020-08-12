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12.08.2020 12:54
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Сотни задержанных, десятки пострадавших и таран военных. В МВД подвели итоги третьей ночи протестов в Белоруссии

Более тысячи недовольных официальными итогами президентских выборов в Белоруссии задержаны в ночь на 12 августа. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

По данным ведомства, после ночных протестов в больницу обратился 51 гражданин. Пострадавшие со стороны правоохранителей оцениваются скромнее — медицинская помощь потребовалась 14 милиционерам и военнослужащим внутренних войск. При этом некоторые из них временно выбыли из строя и останутся под присмотром врачей.

Так, например, в лечебницу попал военный, которого в Жодино протаранил «Ниссан». Водитель успел скрыться, пострадавший получил многочисленные травмы.

«Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей», — уточняют в МВД.

Стражей порядка ночью не только сбивали машинами. В Жабинке в направлении служебного автомобиля полетела бутылка с зажигательной смесью и упала так, что под днищем вспыхнула плитка. В Бресте сотрудникам милиции противостояла группа демонстрантов с арматурой.

«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — рассказывают в ведомстве.

В ночь на 12 августа уличные протесты проходили в 25 населённых пунктах. Митинговать продолжили даже после отъезда главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. По оценке, начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя, ущерб от беспорядков превысил 500 тысяч белорусских, или более 14,8 миллиона российских рублей. Повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, более сотни контейнеров, пишет БелТА.

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Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Зеков, на копание своего Беломорканала, Лукаш набрал на ближайшие 15 лет...
dimas062
«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен» - при неповиновении законному требованию сотрудника, а тем более при оказании сопротивления и угрозе жизни, оружие применять нужно эффективнее!
kоt-obormot
Щастливый электорат выражает безграничную лУбов своему бессменному лидеру Лукашеску.
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