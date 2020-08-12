FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.08.2020 12:51
1
Печать

Фургон в Ленобласти согнул и уложил набок «Жигули», есть пострадавшие

Два человека попали в больницу в результате утреннего ДТП в городе Тихвине (Ленинградская область).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 12 августа около 8:10 на Советской улице, 145, столкнулись встречные ВАЗ-2106 и «Форд Транзит». Травмы получили водитель и пассажир «шестёрки».

«Дорожный инспектор» уточняет, что «Жигулями» управлял мужчина 1976 года рождения, а «Транзитом» — мужчина 1969 года рождения. Пострадавший пассажир — также мужчина. На фотографиях паблика видно, что обе машины получили сильные повреждения. ВАЗ от удара опрокинулся.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний