Два человека попали в больницу в результате утреннего ДТП в городе Тихвине (Ленинградская область).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 12 августа около 8:10 на Советской улице, 145, столкнулись встречные ВАЗ-2106 и «Форд Транзит». Травмы получили водитель и пассажир «шестёрки».

«Дорожный инспектор» уточняет, что «Жигулями» управлял мужчина 1976 года рождения, а «Транзитом» — мужчина 1969 года рождения. Пострадавший пассажир — также мужчина. На фотографиях паблика видно, что обе машины получили сильные повреждения. ВАЗ от удара опрокинулся.