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12.08.2020 11:31
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В Парголово скончались двое работников яхт-клуба. Рядом нашли кальян и «кристаллы»

Сразу двух сотрудников лишился ресторан «Паруса» в петербургском яхт-клубе. Коллега нашёл их мёртвыми в расслабляющем антураже квартиры в Выборгском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, следственный комитет устанавливает обстоятельства, а судмедэксперты — причину смерти 26-летнего жителя квартиры на улице Николая Рубцова, 12, и его 28-летнего приятеля.

Их потерял, а потом обнаружил коллега, который представился работником караоке-ресторана «Паруса» в яхт-клубе на Петровской косе. После безуспешных попыток дозвониться он наведался в квартиру на Николая Рубцова, упёрся в закрытую дверь и воспользовался приоткрытым окном. Подтянувшись на подоконнике первого этажа, увидел своих знакомых без движения.

Помочь мужчинам было уже нечем. Прибывшие на место криминалисты следов насильственной смерти не увидели. Последние часы умершие проводили расслабленно: рядом с телами остался кальян и пара пакетиков с кристаллическим веществом белого цвета. Его изучают эксперты.

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Комментарии (3)

zlopopik
истребление население ведется на всех уровнях.
261254291
Они испытывали вакцину от нарковируса...
Капитан Очевидность2
"кальян и пара пакетиков с кристаллическим веществом белого цвета" до добра не доводят.
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