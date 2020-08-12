Режим ЧП в Армении продлили на месяц

Режим чрезвычайного положения в Армении продлен до 17:00 11 сентября. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства страны.



«Несмотря на то, что у нас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, мы вынуждены до 11 сентября продлить режим чрезвычайного положения. Надеюсь, в последний раз», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что режим ЧП отныне будет смягчен, не уточнив детали.

Впервые режим ЧП был объявлен в Армении 16 марта, впоследствии он неоднократно продлевался.