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12.08.2020 11:20
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Режим ЧП в Армении продлили на месяц

Режим чрезвычайного положения в Армении продлен до 17:00 11 сентября. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства страны.

«Несмотря на то, что у нас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, мы вынуждены до 11 сентября продлить режим чрезвычайного положения. Надеюсь, в последний раз», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что режим ЧП отныне будет смягчен, не уточнив детали.

Впервые режим ЧП был объявлен в Армении 16 марта, впоследствии он неоднократно продлевался.

По состоянию на 12 августа в Армении зафиксировано 40 794 зараженных COVID-19, из них 33 492 выздоровели. С момента вспышки в стране скончались 806 инфицированных.

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