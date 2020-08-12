Исследовать воздействие вакцины от коронавируса на детей могут начать через несколько месяцев
Детей пока не будут тестировать на влияние зарегистрированной накануне вакцины от коронавируса. Об этом 12 августа сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Где-то через 3–4–5 месяцев этот протокол (исследования. — Прим. ред.), полностью отработанный, я не исключаю, что он будет включать несколько стадий, будет представлен в соответствующий департамент здравоохранения Минздрава для возможного его одобрения», — сказал Гинцбург «Интерфаксу».
По словам Гинцбурга, исследование будут проводить в несколько этапов у нескольких возрастных групп: от 18 до 14–12 лет, затем от 12 и ниже и
Академик подчеркнул, что по российскому законодательству, изучать влияние препарата на детей можно только после полного завершения цикла испытаний у взрослых.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, о чём сообщил президент России Владимир Путин.
Согласно данным госреестра лекарственных средств, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ее назвали «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.