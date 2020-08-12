Исследовать воздействие вакцины от коронавируса на детей могут начать через несколько месяцев

Детей пока не будут тестировать на влияние зарегистрированной накануне вакцины от коронавируса. Об этом 12 августа сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Где-то через 3–4–5 месяцев этот протокол (исследования. — Прим. ред.), полностью отработанный, я не исключаю, что он будет включать несколько стадий, будет представлен в соответствующий департамент здравоохранения Минздрава для возможного его одобрения», — сказал Гинцбург «Интерфаксу».

